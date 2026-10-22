С сентября 2027 года LTE должно охватить 85% федеральных автодорог. С 2027 года российские операторы связи должны будут обеспечивать покрытие не менее 90% территории населённых пунктов с численностью жителей от 1000 человек, о чем пишет Коммерсантъ.