С сентября 2027 года LTE должно охватить 85% федеральных автодорог. С 2027 года российские операторы связи должны будут обеспечивать покрытие не менее 90% территории населённых пунктов с численностью жителей от 1000 человек, о чем пишет Коммерсантъ.
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