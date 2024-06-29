Южнокорейские, турецкие, американские и немецкие издания, вышли с материалами о том, что северокорейские братья уже пакуют инвентарь и в июле садятся на поезд, который домчит их до наших малых российских земель.
Пишут, что КНДР отправляет в Россию пять бригад со своим инструментом
Комментарии
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ay
aleksandr yermakov
Так кто ударять будет?опять корейцы вместо вас?2 года от границы отогнать не можете,удалять собрались.на Лукашенко с 10 тыс армией.еще раз не позортесь,а здраво оглянитесь
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10 час.
Николай Денисов
Если корейцы привезут с собой дальнобойный инструмент мы будем только рады!
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3 час.
Житель Империи
Пять бригад не только на производстве бывают…
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50 мин.
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