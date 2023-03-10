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Аксенов заявил, что квартира Зеленского в Крыму будет передана малообеспеченным или многодетным семьям

Аксенов заявил, что квартира Зеленского в Крыму будет передана малообеспеченным или многодетным семьям

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены в Ливадии будет рано или поздно передана малообеспеченным или многодетным семьям.

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