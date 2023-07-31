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Ташуев о 2:3 от ЦСКА: «По всем трем пенальти «Ахмату» есть вопросы. Второй – легкое касание пальчиком»

Все голы в этой игре были забиты с пенальти. На матче работал арбитр Владислав Безбородов, на ВАР – Сергей Иванов.

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