Супермодель Наоми Кемпбелл потратила деньги благотворительного фонда на поездку в Ниццу и Канны, роскошный отель и сигареты

В грандиозный скандал угодила 54-летняя супермодель Наоми Кемпбелл. Возглавляемая ею благотворительная организация Fashion For Relief потратила 12 000 фунтов стерлингов на перелет в Ниццу перевозки ювелирных изделий и предметов искусства, а также 7 800 фунтов стерлингов на проживание модели в роскошном отеле.