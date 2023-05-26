Ростех

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Олег Евтушенко: «Самое главное в эпоху цифровизации – развивать критическое мышление»

Олег Евтушенко: «Самое главное в эпоху цифровизации – развивать критическое мышление»

Фото: Александр Уткин В Президентской академии состоялась лекция исполнительного директора Государственной корпорации «Ростех» Олега Евтушенко для студентов и преподавателей вуза, посвященная деятельности Ростеха, цифровизации и геополитике.

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