Олег Евтушенко: «Самое главное в эпоху цифровизации – развивать критическое мышление»

Фото: Александр Уткин В Президентской академии состоялась лекция исполнительного директора Государственной корпорации «Ростех» Олега Евтушенко для студентов и преподавателей вуза, посвященная деятельности Ростеха, цифровизации и геополитике.
Фото: Александр Уткин В Президентской академии состоялась лекция исполнительного директора Государственной корпорации «Ростех» Олега Евтушенко для студентов и преподавателей вуза, посвященная деятельности Ростеха, цифровизации и геополитике.
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