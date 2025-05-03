Китай почти вчетверо нарастил экспорт мяса в Россию в 2024 году

В 2024 году Китай увеличил экспорт мяса в Россию почти в 4 раза, до 125,8 млн долларов, поднявшись с 9-го на 3-е место среди поставщиков, заняв 5,6% рынка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ООН Comtrade и статистику стран.
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