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Китай почти вчетверо нарастил экспорт мяса в Россию в 2024 году

Китай почти вчетверо нарастил экспорт мяса в Россию в 2024 году

В 2024 году Китай увеличил экспорт мяса в Россию почти в 4 раза, до 125,8 млн долларов, поднявшись с 9-го на 3-е место среди поставщиков, заняв 5,6% рынка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ООН Comtrade и статистику стран.

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Комментарии
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ЕМ
Евгений Маринов
Импорт пшеницы из России в Китай сократил в 10 раз до 438 тыс. долларов. 15 апреля «Русагротранс» сообщил, что Россия впервые превзошла США по объему экспорта пшеницы на китайский рынок.      Что здесь не сходится.....
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