В Минске белорусскую службу Deutsche Welle признали экстремистским формированием

Министерство внутренних дел Белоруссии приняло решение признать белорусское отделение немецкой медиагруппы Deutsche Welle экстремистским формированием и запретить ее деятельность на территории государства.
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