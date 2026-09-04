Nokia собирается и дальше выпускать смартфоны, но теперь легендарный бренд сосредоточится на бизнесе

Возвращение Nokia на массовый рынок не ожидается Nokia может окончательно отказаться от возвращения на массовый рынок мобильных телефонов для обычных пользователей.
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