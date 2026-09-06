Стас Пьеха рассказал, как одна фобия помогла ему в борьбе с наркозависимостью

Стас Пьеха впервые рассказал о своей фобии — нозофобии, паническом страхе заболеть. Артист связал это с многолетней борьбой с наркотической зависимостью, которая началась еще в детстве.
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