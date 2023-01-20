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Если оказался на лютом морозе: шесть пунктов обогрева заработают в Уссурийске

Если оказался на лютом морозе: шесть пунктов обогрева заработают в Уссурийске

В Приморье с 21 по 26 января на большей территории края ожидается аномально холодная погода. В связи с этим службы жизнеобеспечения Приморья переведены в режим повышенной готовности.

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