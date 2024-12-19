Будет вкусно
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Будет вкусно

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Варю мясо курицы в луковой шелухе, очень интересный рецепт и получается необыкновенно вкусно

Варю мясо курицы в луковой шелухе, очень интересный рецепт и получается необыкновенно вкусно

Стала добавлять луковую шелуху при варке мяса, особенно курицы. Этот необычный способ готовки дает блюду особенный аромат и вкус, который несравненно лучше обычного способа приготовления без шелухи.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Надо попробовать.
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