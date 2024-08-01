На спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, после его восторженного отзыва об открытии Олимпиады в Париже, обрушился поток критики.
"Что Дима, жим-жим теперь?": Губерниев попытался оправдаться за Олимпиаду в Париже, но россияне ему не поверили
Комментарии
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Natalija Osminina
Так она же еврейка и у нее есть израильский паспорт. Так что же тут странного? Плюс, ГОВОРЯТ что она привязана к клинике в Израиле, которая специализируется по работе с педерастами, подтягивая им прямую кишку. В принципе, пока деньги есть, ей все равно, где жить. А пока есть клан педиков, деньги у нее будут. Об этом она сама сказала в Интервью. Я же сканы Вам показывала.
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2 час.
Natalija Osminina
Я свечку в одной руке, а в другой фотоаппарат, не держала. Но если человек поддерживает извращенцев, вхож в клан извращенцев и выглядит как извращенец- значит, он извращенец. А уж на чем он специализируется- на взрослых мужиках или на детках- это Вы у него спросите. Потому что в этой секте не только педерасты, но и педофилы.
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2 час.
Natalija Osminina
Я рада, что убедилась в том, что Вы извращенец. Потому что поддерживать такую мразь, которой возмущена вся страна, могут только такие же педерасты и педофилы. Или Вы тотально слепы глазами и душой, что тоже не делает Вам чести. Вы читаете массу статей с высказываниями Губерниева- И НЕ СЛЫШИТЕ???? Или НЕ ВИДИТЕ??? Это не о нем говорят, клевеща, это ОН САМ ГОВОРИТТ!!! Причем нагло и уверенно, потому что знает, что он в домике, под крышей. Если Вы считаете, что его морда лица не морда извращенца, то Вы биоробот первого поколения. В них тоже не заложена проограмма различать души людей, которые отпечатываются на их лицах. При этом, будучи тотально слепым, глухим и тупым, Вы открываете пасть, чтобы хамить зрячим, слышащим и "видящим", как и подобает любому ЧЕЛОВЕКУ. Но биороботам быть Человеком не дано.
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2 час.
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