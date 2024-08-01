"Что Дима, жим-жим теперь?": Губерниев попытался оправдаться за Олимпиаду в Париже, но россияне ему не поверили

Natalija Osminina Так она же еврейка и у нее есть израильский паспорт. Так что же тут странного? Плюс, ГОВОРЯТ что она привязана к клинике в Израиле, которая специализируется по работе с педерастами, подтягивая им прямую кишку. В принципе, пока деньги есть, ей все равно, где жить. А пока есть клан педиков, деньги у нее будут. Об этом она сама сказала в Интервью. Я же сканы Вам показывала.

Natalija Osminina Я свечку в одной руке, а в другой фотоаппарат, не держала. Но если человек поддерживает извращенцев, вхож в клан извращенцев и выглядит как извращенец- значит, он извращенец. А уж на чем он специализируется- на взрослых мужиках или на детках- это Вы у него спросите. Потому что в этой секте не только педерасты, но и педофилы.