Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vlad
    Интересно, сколько платят за такую галиматью!Почему «лихие 199...
  • Варлам Устрялов
    рыжее быдло летал перед назначением ... в пендосию и говорил их начальникам,что "он - наш".Сдали как отработ...
  • Natalija Osminina
    Кстати, на МТ такая свобода слова)), что мой пост про Ельцина ( тот, что сейчас стоит под пунктом №6)  сразу стерли. ...Сторонники капита...

"Что Дима, жим-жим теперь?": Губерниев попытался оправдаться за Олимпиаду в Париже, но россияне ему не поверили

"Что Дима, жим-жим теперь?": Губерниев попытался оправдаться за Олимпиаду в Париже, но россияне ему не поверили

На спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, после его восторженного отзыва об открытии Олимпиады в Париже, обрушился поток критики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Так она же еврейка и у нее есть израильский паспорт. Так что же тут странного? Плюс, ГОВОРЯТ что она привязана к клинике в Израиле, которая специализируется по работе с педерастами, подтягивая им прямую кишку. В принципе, пока деньги есть, ей все равно, где жить. А пока есть клан педиков, деньги  у нее будут. Об этом она сама сказала в Интервью. Я же сканы Вам показывала.
Ответить
2 час.
Natalija Osminina
Я свечку в одной руке, а в другой фотоаппарат, не держала.  Но если человек поддерживает извращенцев, вхож в клан извращенцев и выглядит как извращенец- значит, он извращенец. А уж на чем он специализируется- на взрослых мужиках или на детках- это Вы у него спросите.  Потому что в этой секте не только педерасты,  но и педофилы.
Ответить
2 час.
Natalija Osminina
Я рада, что убедилась в том, что Вы извращенец. Потому что поддерживать такую мразь, которой возмущена вся страна, могут только такие же педерасты и педофилы. Или  Вы тотально слепы глазами и душой, что тоже не делает Вам чести. Вы читаете массу статей с высказываниями Губерниева- И НЕ СЛЫШИТЕ???? Или НЕ ВИДИТЕ??? Это не о нем говорят, клевеща,  это ОН САМ ГОВОРИТТ!!! Причем нагло и уверенно, потому что знает, что он в домике, под крышей. Если Вы считаете, что его морда лица не морда извращенца, то Вы  биоробот первого поколения. В них тоже не заложена проограмма различать души людей, которые  отпечатываются на их лицах. При этом, будучи тотально слепым, глухим и тупым, Вы открываете пасть, чтобы хамить  зрячим, слышащим и &quot;видящим&quot;, как и подобает любому ЧЕЛОВЕКУ. Но биороботам  быть Человеком не дано.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх