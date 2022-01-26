smi.media

390 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ромка
    Они всегда были продажными , надо было мочить их вместе с фишиками и бандеровцами в 1943-1945ггРумыния примет во...
  • Валерий Ворожищев
    Классический пример дипфейка.ЕС инвестирует до...
  • Антон
    А заодно, пусть выведут своих солдат из Сирии, Ливии и ряда др. странСтолтенберг призв...

Того и Иран договорились о расширении сотрудничества

Того и Иран договорились о расширении сотрудничества

Расширение сотрудничества между Тоголезской Республикой и Ираном обсуждалось на встрече в Тегеране министра иностранных дел Того Робертом Дасси и его иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахианом 25 января, сообщает пресс-служба правительства Того.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх