Того и Иран договорились о расширении сотрудничества

Расширение сотрудничества между Тоголезской Республикой и Ираном обсуждалось на встрече в Тегеране министра иностранных дел Того Робертом Дасси и его иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахианом 25 января, сообщает пресс-служба правительства Того.