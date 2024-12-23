«Барса» обеспокоена формой Левандовского. Флик верит в форварда и считает спад временным

В пяти последних матчах Роберт Левандовски забил один гол – «Бетису» 7 декабря (2:2). По информации Diario Sport, в клубе обеспокоены нынешней формой нападающего потому что у него нет полноценной замены в команде.
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