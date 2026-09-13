Источник 360.ru: 2 человека пострадали в ДТП с мотоциклом на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате пострадали два человека, сообщил источник 360.
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