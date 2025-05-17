Надо же, как интересно влияют высказывания наших лидеров на всяких сбежавших артистов! А ведь спроси их напрямую, так в жизни не признали бы, что они прислушиваются к указанию властей, и даже более того – готовы свой ротик на замочек прикрыть,… «Нас уволили из кино» – звезда сериала «Кухня» уже не рискует ругать Россию .