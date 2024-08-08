На Украине зафиксировали первый смертельный случай с новым штаммом коронавируса

На Украине зафиксирован первый смертельный случай с новым штаммом коронавируса FLiRT, сообщил директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства охраны здоровья Руслан Савчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии