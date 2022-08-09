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Артем Истомин: «В России проводить сборы неплохо, но трудности с питанием. Допустим, макароны. В том, что лежит на полках магазинов, от них только название»

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о проблемах с питанием спортсменов при тренировочных сборах в России.

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