Главные новости на утро 21 мая

Выяснилось, почему США не выйдут из переговорного процесса по Украине. В противном случае это будет означать для них «потерю лица» и экономической выгоды, а европейцы не смогут самостоятельно «воевать» с русскими, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.