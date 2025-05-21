Главные новости на утро 21 мая

Выяснилось, почему США не выйдут из переговорного процесса по Украине. В противном случае это будет означать для них «потерю лица» и экономической выгоды, а европейцы не смогут самостоятельно «воевать» с русскими, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
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