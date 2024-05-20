Повышение налогов для богатых — шаг к справедливому обществу

Александр Симаков

Если пенсионер в наше время - нищий, то или стаж не заработал (работал на себя, а не на "дядю) или получал зарплату в конверте и не отчислял взносы в пенсионный фонд. В любом случае нищие пенсионеры сегодня - это те люди, которые хорошо жили до выхода на пенсию. Кто ж им виноват? А дети - наше будущее, как не банально это звучит. И даже "нищим пенсионерам" не будет пенсии, если сейчас не поддерживать семьи с детьми.