Чем богаче - тем больше платиГлава Минфина сегодня заверил, что налоги повысят для богатых, а в выигрыше от налоговых изменений должны оказаться семьи с детьми.
Повышение налогов для богатых — шаг к справедливому обществу
Комментарии
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Людмила Фирстова
Регина, а с пенсионеров, которые не работают, налоги не берут! Прочитайте статью внимательно
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13 час.
Александр Симаков
Если пенсионер в наше время - нищий, то или стаж не заработал (работал на себя, а не на "дядю) или получал зарплату в конверте и не отчислял взносы в пенсионный фонд. В любом случае нищие пенсионеры сегодня - это те люди, которые хорошо жили до выхода на пенсию. Кто ж им виноват? А дети - наше будущее, как не банально это звучит. И даже "нищим пенсионерам" не будет пенсии, если сейчас не поддерживать семьи с детьми.
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10 час.
Ирина Коновалова
Да, только если хорошо поддерживать прибывающих к нам рожать..... и потом, получив пособия на детей, перевозить сюда ...., то и на поддержку семей с детьми никаких денег не хватит...
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10 час.
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