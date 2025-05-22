На Солдатском озере отдыхающие заметили нудиста

«Прогуливался так, в том числе при детях, потом прыгнул в водоём». Смоляне призвали в Сети прилечь перверта к ответу Любитель разгуливать и купаться нагишом обосновался в окрестностях Солдатского озера Смоленска.
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