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Watch: Brad Pitt returns as Cliff Booth in 'Further Mis-Adventures'

Brad Pitt stars in "Further Mis-Adventures of Cliff Booth," a sequel to Quentin Tarantino's "Once Upon a Time in Hollywood" directed by David Fincher.

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