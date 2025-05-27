Прорыв в диагностике рака: 3D-визуализация тканей без биопсии

Международная команда ученых под руководством ЙонгКуна Парка (YongKeun Park) из KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) совместно с Су-Джин Шин (Su-Jin Shin) из Госпиталя Ганнам Северанс при Университете Ёнсе (Gangnam Severance Hospital, Yonsei University), Тэ Хюн Хваном (Tae Hyun Hwang) из Клиники Мэйо (Mayo Clinic) и AI-исследователями компании Tomocube разработала инновационную технологию.