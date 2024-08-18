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Депутат Роднина не понимает, зачем люди живут «где-то в Бирюлёво»

Депутат Роднина не понимает, зачем люди живут «где-то в Бирюлёво»

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы (заместитель председателя Комитета ГД по международным делам, соавтор законопроекта о семейно-бытовом насилии, член Высшего совета партии "Единая Россия", кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, почётная гражданка Подмосковья и Чехии) Ирина Роднина решила высказать мнение о жизни в Москве.

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