В Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

В подконтрольном Вооружённым силам Украины Херсоне поврежден объект инфраструктуры. Об этом в субботу, 9 декабря, заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
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