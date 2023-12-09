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В Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

В Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

В подконтрольном Вооружённым силам Украины Херсоне поврежден объект инфраструктуры. Об этом в субботу, 9 декабря, заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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