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Новая магнитная буря накроет Землю 4 июня 2024: всему виной вспышка на Солнце

Новая магнитная буря накроет Землю 4 июня 2024: всему виной вспышка на Солнце

Очередная вспышка на Солнце привела к магнитной буре 4 июня 2024. Рассказываем, что известно.На Солнце в начале июня произошла серия мощных вспышек класса X, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

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