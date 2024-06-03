Новая магнитная буря накроет Землю 4 июня 2024: всему виной вспышка на Солнце

Очередная вспышка на Солнце привела к магнитной буре 4 июня 2024. Рассказываем, что известно.На Солнце в начале июня произошла серия мощных вспышек класса X, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
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