В Казани интерес к посуточной аренде квартир вырос почти на 50%

В столице РТ интерес к посуточной аренде квартир вырос почти на 50%. Только за летний период количество бронирований квартир у частников в Татарстане увеличилось на 131%, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.
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