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Соколов заявил, что НАТО хочет развязать войну и получить контроль над Балтикой

Эксперт по геополитике и член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Константин Соколов высказал опасения я по поводу планов НАТО по установлению контроля над судоходством в Балтийском море, предсказывая возможное начало Третьей мировой войны.

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