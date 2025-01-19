Эксперт по геополитике и член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Константин Соколов высказал опасения я по поводу планов НАТО по установлению контроля над судоходством в Балтийском море, предсказывая возможное начало Третьей мировой войны.
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