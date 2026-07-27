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США заявили о готовности искать решение украинского кризиса

США считают, что настал момент для поиска решения украинского кризиса. Президент Дональд Трамп планирует обсудить мирное урегулирование с Владимиром Зеленским на встрече 28 июля, сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации Белого дома.

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