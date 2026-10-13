Как мы превратили гостиную из 90-х в современное пространство: личный опыт перепланировки

Порой заходишь в квартиру и сразу понимаешь: здесь время остановилось несколько десятилетий назад. Именно такое ощущение возникало в этой гостиной — последний полноценный ремонт делали ещё в девяностые, и с тех пор менялась только мебель, которая постепенно ветшала вместе с самим интерьером.
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