Как мы превратили гостиную из 90-х в современное пространство: личный опыт перепланировки

Порой заходишь в квартиру и сразу понимаешь: здесь время остановилось несколько десятилетий назад. Именно такое ощущение возникало в этой гостиной — последний полноценный ремонт делали ещё в девяностые, и с тех пор менялась только мебель, которая постепенно ветшала вместе с самим интерьером.