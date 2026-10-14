Iran has quite obviously been surging its attacks on commercial shipping in the Strait of Hormuz in an attempt to wreak uncertainty and economic havoc for the Trump administration ahead of the November midterm elections, undermining a recent recovery in Persian Gulf oil shipments.
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