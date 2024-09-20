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Царьград

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Захарова пошутила над словами Армении о подготовке Россией госпереворота

Захарова пошутила над словами Армении о подготовке Россией госпереворота

Дипломат вспомнила новости про Comedy Club, комментируя заявления Армении о несостоявшемся переворотеРанее Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о попытке смены власти.

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