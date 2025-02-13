Реабилитация детей с неврологическими нарушениями в Караганде проводится за счет ОСМС

С 2020 года такая помощь оказывается в рамках обязательного социального медицинского страхования. Благодаря этому в регионе открываются новые реабилитационные центры, отделения и кабинеты при медорганизациях.
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