Оправдательный приговор по делу о 472 кг наркотика из Эквадора отменен

Оправдательный приговор по делу о контрабанде 472 кг наркотического вещества из Эквадора отменил Первый апелляционный суд общей юрисдикции, сообщается 14 февраля в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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