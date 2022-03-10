Лука Дончич – о грозящей дисквалификации за 16 технических: «Этого не случится»

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич в ходе матча против «Никс» (77:107) получил 14-й в нынешнем сезоне технический фол.

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