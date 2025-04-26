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Взрывы в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской областях, местные паблики пишут о «вялой» работе ПВО

Взрывы в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской областях, местные паблики пишут о «вялой» работе ПВО

В ночь на 26 апреля российские войска провели новые атаки на объекты военной промышленности, аэродромы, места хранения оружия и боеприпасов противника.

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