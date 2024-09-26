БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что США и Россия могли в прошлом обсудить вопрос нерасширения альянса, однако, по его словам, «соглашения никогда не было».
Столтенберг признал, что США и Россия могли обсудить нерасширение НАТО
Комментарии
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Андрей Шишинов
"Столтенберг признал, что США и Россия могли в прошлом обсудить вопрос нерасширения альянса," Могли несомненно. Именно это Путин и предлагал. Но именно ты ублюдок и такие же ублюдки как ты проигнорировали эти предложения просто не ответив нашему президенту.
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