Столтенберг признал, что США и Россия могли обсудить нерасширение НАТО

Андрей Шишинов

"Столтенберг признал, что США и Россия могли в прошлом обсудить вопрос нерасширения альянса," Могли несомненно. Именно это Путин и предлагал. Но именно ты ублюдок и такие же ублюдки как ты проигнорировали эти предложения просто не ответив нашему президенту.