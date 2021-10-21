Россия опять чего-то должна. И Сербия, и Молдавия просят газ подешевле, да и Болгария не прочь получить скидку

Несекретные материалыПолитикаРоссия опять чего-то должна. И Сербия, и Молдавия просят газ подешевле, да и Болгария не прочь получить скидку автор -Кошкин Иллюстрация infourok.ru Армения - 165$, Белоруссия - 128,5$, Германия - 250-270$.Вернуться к статье1410НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLora НекрасоваВот зря автор написал о скидках на газ при лояльной политике. Руководство России постоянно подчёркивает, что не связывает поставки газа с политикой и просит Запад тоже не делать этого. И смешивание политических целей с бизнесом - это как раз тот рычаг давления, который Запад постоянно использует против Газпрома и России. Хотели рыночные цены - получите. Только бизнес, никакой политики.Леонид ВасиленкоНахер нищих - деньги утром.вячеслав полыгаловИ по каким карман теперь рассуют в"вашей" компании бабло?Anatoli RyabenkoОпасность одна: "Газпром" не должен скапустится и пойти на по пятую в ценах на газ. За те все обиды и поклёп на Россию "Газпром" должен с лихвой вернуть ранее потерянное из-за бессовестной наглости "партнёров" Запада. С России очень много грабанули в 90-х годах. и это надо вернуть. Это касается и других производителей- олигархов: по нефти, металлам, электроэнергии .... .Татьяна БраунА Молдавии следовало ответить русской пословицей: "Сено к лошади не ходит."GGпротивно и стыдно за родину то что наши чиновники на это пойдут..........туся петроваПОЙДУТ и ещё РОССИЯНАМ ПОДНИМУТ ЦЕНЫВМВячеслав МихайловБизнес есть бизнес. Продавать газ России надо только с выгодой, устраивающей продавца, а в конечном смысле - народ России, а не липовых друзей.Vladimir LioubimcevПРОЧЕМУ тогда Россия продает Германии огромные объемы газа по бросовой цене, 210 долларов, а единственному союзнику в Западной Европе, Сербии, хотят продавать газ по 710 долларов за 1 кубометр газа. Прекрасно же понимают, что Сербия не потянет такие цены, а значит народ там будет мерзнуть зимой. И будет восстановлен против России. КТО ТАК ИЗОЩРЕННО ОТТАЛКИВАЕТ ВСЕХ ОТ РОССИИ?!! Кто, как не правительство России и вездесущий президент Путин?!!Султанов СМК Вашему сведению Германия не подержала спотовые цены, и заключили долгосрочный контракт по 270долларов за 1000кубов.А вот Сербия в то время даже по 165доллларов за 1000кубов не захотела и подержала рекомендации Еврокомиссии.Так что Здесь палка в двух концах!ПЖПрохожий по жизниЯ про Болгарию. Уникальная страна по предательству к России. И им еще лъготы?ЛЛяляПОПРАШАЙКИ !!!, а кулаки в карманах прячут !Сергей БессоновДа скидку на газ, как же топите опилками. Молдавия, заблокировала наше Приднестровье, выпускают, но не впускают туда россиян (снижает численность), чинят всякие пакости с таможней, погранслужбой и прочим. Летом как, потеплеет Санду и Ко снова будут душить и терзать наших миротворцев. Да чтобы этого американского выкидыша МСанду отправить назад в Америку, молдавскому народу надо немного охладить кипящие мозги и понять, что русофобия - это исключительно дорогое удовольствие только для очень богатых и самостоятельных стран. Прочие же европейские страны-приживалки типа Прибалтики, Молдавии, Болгарии и другие, существующие на подачки США и Евросоюза, должны сидеть тихо и не вякать.Белых ВладимирНах всех братушек!Комментировать
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