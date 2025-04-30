Клад времен Второй мировой войны: туристы нашли в горах 7 кг золота и драгоценностей

На склоне горы был найден клад с золотом и драгоценностями. По словам историков, это могло быть попыткой спрятать его от вторжения нацистов, передает planet-today\ Туристы наткнулись на клад весом 7 кг стоимостью более 250 000 фунтов стерлингов, срезав путь по лесистым склонам гор Подкрконоши на северо-востоке Чешской Республики.