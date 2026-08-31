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Необычную программу для жильцов устроили во дворе московской новостройки

Необычную программу для жильцов устроили во дворе московской новостройки

Жильцов одного из московских ЖК решили развлечь необычной программой: перед собравшимися выступила акробатка с номером, который она исполнила прямо на территории комплекса.

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