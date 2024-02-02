Россиянам рассказали о способе продать автомобиль дороже

Чтобы продать свой автомобиль дороже, следует уделить внимание его фактическому состоянию. Способ выгодно перепродать машину дороже россиянам назвали эксперты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто», пишут «Известия».
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