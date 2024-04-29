Понедельник, 2️⃣9️⃣ апреля, 2024 год 💃🏽 29 апреля православные отмечают Великий понедельник и начинают готовиться к Пасхе.
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Понедельник, 2️⃣9️⃣ апреля, 2024 год 💃🏽 29 апреля православные отмечают Великий понедельник и начинают готовиться к Пасхе.