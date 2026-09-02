Перестрелка СБУ и ГУР в Киеве произошла из-за конфликта Буданова и Поклада — украинские СМИ. ГБР задержало трёх спецназовцев департамента контрразведки СБУ, участвовавших в перестрелке.
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