Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по сообщению о нарушении прав участника СВО в Краснодарском крае

В социальных медиа размещено видеообращение к руководству ведомства, в котором сообщается о нарушении прав наследников предпринимателя из Краснодарского края, один из которых принимает участие в специальной военной операции.
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