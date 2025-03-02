Одному типу недвижимости предрекли снижение стоимости в 2025 году

Во второй половине 2025 года рынок недвижимости будет под влиянием нескольких факторов, главным из которых станет снижение ключевой ставки, что повлияет на ипотеку, цены на жилье и инвестиционную активность, полагает гендиректор агентства недвижимости GLENDELS Мария Нарбекова.
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