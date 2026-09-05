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Пятый канал

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Глава МВД Колокольцев: мы пережили Гитлера и Наполеона, переживем и Зеленского

Глава МВД Колокольцев: мы пережили Гитлера и Наполеона, переживем и Зеленского

Россия справится с нынешними угрозами так же, как пережила нашествие французов в 1812 году и вторжение немецких войск в 1941-м.

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