Глава МВД Колокольцев: мы пережили Гитлера и Наполеона, переживем и Зеленского

Россия справится с нынешними угрозами так же, как пережила нашествие французов в 1812 году и вторжение немецких войск в 1941-м.
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