Назло санкциям и преградам: Россия и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманную

Седьмого сентября Россия и КНДР сделали то, что еще несколько лет назад казалось невозможным на фоне беспрецедентного санкционного давления: председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон официально ввели в эксплуатацию автомобильный мост через реку Туманную.
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