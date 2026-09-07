Назло санкциям и преградам: Россия и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманную

Седьмого сентября Россия и КНДР сделали то, что еще несколько лет назад казалось невозможным на фоне беспрецедентного санкционного давления: председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон официально ввели в эксплуатацию автомобильный мост через реку Туманную.