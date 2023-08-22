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Железняков о тренировках группы Тутберидзе: «Все идет по выстроенной, четкой системе. Команда не меняется много лет, придумывать велосипед уже не нужно»

– Как идет подготовка группы Тутберидзе к открытым прокатам? – Все уже работает по накатанной, как часы.

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