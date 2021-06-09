Арбитраж оставил в силе 8-матчевую дисквалификацию Кадри после апелляции игрока

Дисквалификация нападающего «Колорадо» Назима Кадри на 8 матчей вновь оставлена в силе. Такое решение принял независимый арбитраж, куда канадец обратился после того, как его апелляцию отклонил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.